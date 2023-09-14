ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области — Минобороны

ВСУ освободили Андреевку Бахмутского района Донецкой области.

Это 14 сентября подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на Бахмутском направлении украинские воины двигаются вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции, а на южном ВСУ успешно продвигаются.

"Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях", — написала Анна Маляр.

Андреевка на карте

Почему освобождение Андреевки важно

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил, что освобождение населенных пунктов вблизи Бахмута позволяют завершать операцию по окружению города и брать в кольцо врага. Поэтому возвращение Андреевки Донецкой области под контроль ВСУ позволит продолжить успешное окружение Бахмута, где ведутся тяжелые бои.

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