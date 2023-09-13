Смогут ли ВСУ начать освобождение Донецка: полковник объяснил нюанс

У ВСУ есть успех на Донецком направлении благодаря хорошо укрепленной линии обороны, однако не стоит недооценивать и россиян, которые также 8 лет готовились к обороне украинских оккупированных городов, в том числе и Донецка.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик полковник Петр Черник.

Эксперт отметил, что линия обороны на Донецком направлении строилась 8 лет и хорошо укрепление, как с украинской стороны, так и с территорий, которые с 2014 года контролируют россияне.

"Старая линия разграничения очень сильно укреплена. Они (россияне, - ред.) не могут пройти Авдеевку, они не могут пройти Марьинку. Почему? Потому что мы там 8 лет укрепляли все, что могли. А теперь зеркально переворачиваем все на их сторону... Как зайти в такую огромную Донецкую конгломерацию. Они малюсенький Бахмут брали колоссальными силами. Так мы же понимаем, что там у них тоже есть достаточно сил и средств. Хороший ли это шаг вперед? Однозначно да, но это все же шаг. Давайте не опережать обстоятельства в части Донецкой конгломерации", - отметил Петр Черник.

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Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что все же наступит время, когда ВСУ начнут уосвобождение оккупированного Донецка.

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