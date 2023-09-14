Хватит ли Украине личного состава, чтобы одержать победу: эксперт объяснил

По его словам, если мы потеряем армию, то мы потеряем Украину.

В Украине хватит человеческого военного потенциала для того, чтобы победить в войне, которую развязала РФ.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

“Ключевая миссия, которая реализуется украинским Генштабом среди трех таких – сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих. Ответ очевиден – если мы потеряем армию, то мы потеряем Украину. Остальные две миссии – это уничтожение враждебного потенциала, освобождение наших территорий. То, что сейчас проходят плановые мероприятия в рамках мобилизации – это естественный процесс. Из-за интенсивности боевых действий Украина несет потери, хоть они и несравнимо меньше, чем у врага”, — подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, что для россиян пока не существует стоп-цифры потерь личного состава, но есть другая чувствительная потеря.

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