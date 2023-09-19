Які країни приймають біженців з України: список, правила, умови

В Україні триває повномасштабна війна, і російські війська продовжують атаки як на фронті, так і по мирних населених пунктах. Тож низка країн світу надалі приймає українських біженців 2023 року і наразі жодна держава не повідомляла про припинення цього.

ТСН.ua зібрав інформацію про 10 популярних країн, приймають біженців з України 2023 року.

Зауважимо, в середині вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила – ЄС планує подовжити тимчасовий захист українських біженців до 2025 року. На сьогодні у країнах Євросоюзу перебувають 4 млн переселенців з України.

Які країни приймають біженців з України 2023

Українські біженці у Великій Британії

Велика Британія продовжує приймати українських біженців 2023 року без жодних змін. Так, українці мають право скористатися програмою Homes for Ukraine. За правилами програми, треба знайти громадянина Британії (спонсора), який погодиться надати житло біженцям.

Програма Homes for Ukraine дає право:

перебувати у Британії до 3 років,

працювати там,

отримати доступ до державних послуг,

отримати пільги.

Зокрема, якщо є віза Homes for Ukraine, можна отримати одноразову виплату в розмірі 200 фунтів стерлінгів на людину після прибуття до Британії. Також можна подати заявку на універсальний кредит – щомісячну допомогу в разі відсутності роботи, неможливості працювати чи низького доходу.

Біженці / Фото: УНІАН

Також можна стати біженцями у Британії за програмою Ukraine Family Scheme, якщо у вас там живе родина. Програма дозволяє приїхати до країни або залишитися на довше, якщо ви є членом сім’ї:

британського громадянина;

когось із дозволом на проживання у Великій Британії. Наприклад, йдеться про безстроковий дозвіл на перебування або статус осілого або попереднього поселення в ЄС;

когось зі статусом біженця або гуманітарним захистом у Британії.

Член родини, який проживає у Британії, має бути одним із таких: член найближчої родини, член великої родини, подружжя або цивільний партнер, неодружений партнер, дитина, батько чи наречений(а) або запропонований цивільний партнер члена вашої великої родини.

З цією візою перебувати у Британії можна до трьох років. Програма дає право жити на території країни, працювати, навчатися та право да допомогу.

Біженці у США

У березні 2023 у США ще на рік подовжили термін перебування громадян України, які в'їхали за програмою "Єднання для України" (United for Ukraine). Йдеться про тих українців, які прибули в період від 24 лютого до 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу.

United for Ukraine дає право в’їзд до США і перебування там терміном до двох років за гуманітарним дозволом. Для участі у програмі українець повинен знайти спонсора у США, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у країні.

United for Ukraine дає право на:

грошову допомогу через Тимчасову допомогу нужденним сім’ям (TANF) або додатковий дохід на безпеку (SSI);

медичне страхування через Medicaid;

продовольчу допомога через Програму додаткової допомоги у харчуванні (SNAP)

Термін дії пільг – 12 місяців від моменту отримання гуманітарного пароля.

Окрім того, в серпні 2023 року у США подовжили дію статусу тимчасового перебування для українців до квітня 2025 року. Також приєднатися до програми отримали право українці, які проживали у США станом на 16 серпня. Додатково статус тимчасового перебування зможуть отримати ще 166 700 громадян України.

Канада

Канада 2023 року подовжила міграційну програму CUAET, що передбачала спрощену процедуру прибуття та отримання дозволу на роботу для українських біженців. Програма дозволяла перебувати в Канаді як тимчасовим резидентам до трьох років. Однак 15 липня завершилося приймання заяв на відповідні візи.

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А ті, хто вже отримав візу CUAET, мають право на в'їзд до Канади (до 31 березня 2024 року) і на оформлення подовженого терміну перебування в цій країні (до 3 років). Це за умови, що є дозвіл на роботу або навчання.

У липні канадський уряд анонсував нову програму, спрямовану на імміграцію тих, хто хоче отримати дозвіл на постійне проживання та має родичів у Канаді. Так, від 23 жовтня 2023 року отримати дозвіл на постійне проживання зможуть українці, які мають статус тимчасового резидента, а також одного (чи більше) родичів у Канаді. Зауважимо, що члени сім'ї мають бути канадськими громадянами або постійними жителями країни. Йдеться про близьких родичів: батьків, бабусь та дідусів, братів та сестер, дітей та онуків, а також подружжя.

Приймання заявок від сімей триватиме до 22 жовтня 2024 року.

Біженці в Польщі

Польща продовжує приймати українських біженців 2023 року. Тимчасовий захист у цій країні фактично надається разом із кодом PESEL. PESEL UKR – це особливий статус для українських переселенців, який дає право на соціальну допомогу, медичні послуги, працевлаштування та навчання.

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Від березня 2023 року статус PESEL UKR є обов’язковим для українців, які хочуть залишитись у Польщі. Для його отримання є 30 днів після приїзду до країни.

Щоб отримати номер (код) PESEL, потрібно підготувати заяву. Подати документи можна у будь-якій адміністрації гміни або в адміністрації міського району.

Легальне перебування українських переселенців у Польщі зараз діє до 4 березня 2024 року. Водночас залишатися на території Польщі до 31 серпня 2024 року за певних умов можуть діти та дорослі, опікуни неповнолітніх, які в’їхали до країни після 24 лютого 2022 року. А до 30 вересня 2024 року залишатися на території Польщі дозволено дозволено учням, які складатимуть іспит на атестат зрілості (egzamin maturalnу).

Біженці / Фото: УНІАН

Приймання біженців у Німеччині

У Німеччині 2023 року не всі федеральні землі приймають біженців з України. На сьогодні можна обрати одну з шести земель: Баварія, Баден-Вюртемберг, Гесен, Саксонія, Тюрінгія, Саарланд.

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Українські біженці тимчасово звільнені від необхідності мати дозвіл на проживання в Німеччині і не потребують візи для в'їзду до країни. Цей виняток подовжили до 4 березня 2024 року і він діє для тих, хто в'їжджає до країни вперше. Таким чином без дозволу на проживання в Німеччині можна перебувати протягом 90 днів.

Щоб отримати дозвіл на тимчасове перебування на території Німеччини Aufenthaltstitel, треба звернутися до найближчого відділу міграційної служби Ausländerbehörde і подати заяву на спрощену процедуру отримання посвідки на тимчасовий захист, проживання та працевлаштування.

Aufenthaltstitel дає право на:

роботу,

соціальні пільги,

медичне обслуговування,

доступ до освіти для дітей,

право на шлюб,

грошову допомогу (щомісячно),

возз’єднання сім’ї.

Aufenthaltstitel втрачає чинність, якщо ви залишили Німеччину або не перебуваєте на її території понад шість місяців. Тобто ви можете виїжджати за кордон або до України не довше ніж на пів року.

Чехія

Зараз в’їзд українців до Чехії здійснюється на підставі безвізового режиму. Для цього треба мати біометричний закордонний паспорт. Тих, хто не має біометрики, до Чехії впускають лише після індивідуального оцінювання (тобто є ризик відмови). Якщо немає біометричного, то можна скористатися звичайним закордонним або внутрішнім українським паспортом (включно з ID-картою чи пенсійним посвідченням).

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Після приїзду до Чехії слід повідомити про своє прибуття міграційним органам країни. Це можна зробити або в одному з Регіональних центрів допомоги Україні під час подальшого оформлення тимчасового захисту, або в Поліції у справах іноземців у найближчому до відділенні (в разі перебування з іншою метою у термін понад три дні).

Українським біженцям видається спеціальна безстрокова віза, яка дозволяє перебувати в Чехії, працювати і отримувати медичну допомогу. Ті, хто вже отримали спеціальну візу, автоматично отримують тимчасовий захист. Термін дії візи був подовжений продовжили до 31 березня 2024 року.

Іспанія

Щоб прибути до Іспанії, треба мати закордонний біометричний паспорт. Якщо такого немає, слід звернутися до найближчого диппредставництва України на території країн ЄС та отримати довідку-підтвердження вашої особи та громадянства. Зі собою також треба мати внутрішній український паспорт та, за наявності, документ, який підтверджує проживання на в Україні до 24 лютого 2022 року.

Після перетину іспанського кордону можна подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту. Влада країни погоджує надання або відмову в захисті протягом максимум 24 годин після запиту. Захист дає дозвіл на проживання та роботу в Іспанії терміном на 1 рік, який автоматично подовжується ще рік.

Біженці в Іспанії мають право на:

проживання,

фінансову допомогу,

навчання у школі та уроки іспанської мови,

психосоціальну допомогу,

правову допомогу,

безкоштовну SIM-карту з роумінгом,

підтвердження водійського посвідчення,

медичну допомогу,

орієнтацію на працевлаштування, включно з допомогою у визнанні кваліфікацій.

Українські біженці / Фото: Getty Images

Біженці в Італії

Для в’їзду до Італії українцям не потрібна віза, якщо вони мають біометричний закордонний паспорт. З цим документом перебувати в Італії можна протягом 90 днів, після чого – отримати дозвіл на проживання.

В Італії українці можуть обрати, на якій підставі оформити посвідку на проживання:

тимчасовий захист;

возз’єднання сім’ї (ricongiungimento familiare);

спеціальний захист (motivi di protezione speciale / calamità / protezione sussidiaria).

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Тимчасовий захист діє протягом одного року з можливістю продовження. Він забезпечує право на проживання, медичне обслуговування, доступ до житла, ринку праці та освіти.

Посвідку на проживання "тимчасовий захист" можуть отримати:

громадяни України та члени сімей, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;

особи без громадянства, громадяни третіх країн та члени їхніх сімей, які отримали міжнародний захист в Україні до 24 лютого 2022 року.

Франція

Франція продовжує приймання українських біженців. Так, щоб отримати тимчасовий захист, треба бути громадянами України та проживати на її території до 24 лютого 2022 року. Можна й не бути громадянами України, але треба мати надане владою право на захист чи чинну посвідку на постійне проживання.

Для отримання статусу тимчасового захисту у Франції треба подати відповідну заяву до префектури департаменту, де проживає або перебуває біженець, або скориставшись допомогою пунктів Accueil Ukraine. Вам видадуть посвідку на тимчасове проживання APS.

Тимчасовий захист у Франції діє протягом шести місяців і дає право на:

фінансову допомогу,

відкриття банківського рахунку,

роботу,

для дітей – безкоштовні ясла, дитсадок або школу,

покриття витрат на медичне обслуговування за страховкою Assurance Maladie,

безкоштовну психологічну підтримку,

безкоштовне користування поїздами TGV, TER та міським транспортом,

використання українського водійського посвідчення протягом всього перебування на території Франції на законних підставах.

Румунія

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В'їхати до Румунії можна за біометричним біометричний або звичайним закордонним паспортом. Перебувати в цій країні можна 90 днів за пів року. За цей час можна подати заяву про надання тимчасового захисту до румунських органів влади.

Тимчасовий захист у Румунії дає право на:

отримання дозволу на перебування на території Румунії;

отримання письмової інформації мовою, яку ви розумієте, інформації про положення, що стосуються тимчасового захисту;

найм на роботу фізичними або юридичними особами, здійснювати незалежну діяльність;

навчання дорослих, професійну підготовку та практичний досвід роботи;

на отримання, за запитом, необхідної допомоги на утримання;

на отримання безкоштовної первинної медичної допомоги та відповідного лікування, на невідкладну допомогу;

для осіб до 18 років – доступ до державної системи освіти (безкоштовно).

Нагадаємо, від 2024 року правила в'їзду до країн Євросоюзу посиляться. Ці зміни торкнуться і українців, і громадян інших країн, у яких діє безвіз із ЄС. Так, для в’їзду до Євросоюзу доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро.

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