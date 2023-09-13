Євросоюз подовжить тимчасовий захист українських біженців: відомо, доки

Без подовження термін дії директиви про тимчасовий захист українських біженців сплив би в березні 2024 року.

Європсоюз планує подовжити тимчасовий захист українських біженців до 2025 року. На сьогодні у країнах ЄС перебувають 4 млн переселенців з України.

Про це заявила президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні "Про стан союзу".

Президента ЄК зазначила, що після повномасштабного російського вторгнення 4 млн українців знайшли притулок у Євросоюзі.

"Ми будемо на боці України так довго, скільки це буде потрібно. Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України, який спливає, наша підтримка буде тривалою", – запевнила фон дер Ляєн.

Вона додала – ЄС гарантував українцям доступ до житла, охорони здоров’я, ринку праці та до багато чого іншого.

"Це була відповідь Європи на клич історії. Тож я пишаюся оголосити, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме", – вкотре наголосила президентка Єврокомісії.

Зауважимо, що термін дії директиви про тимчасовий захист українських біженців у Євросоюзі спливає в березні 2024 року. Цей захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

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