Чехія створить програму для українських біженців, які хочуть повернутись додому

Наразі в уряді Чехії визначаються з видом підтримки, на яку виділять кошти.

Чеській уряд створить програму для українських біженців, які добровільно хочуть повернутись до України.

Про це інформує Radio Prague International.

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Нова програма буде розрахована на надання допомоги та відшкодування частини витрат для українців, які хочуть повернутись додому.

Повідомляється, що відповідна поправка внесена до закону, відомого як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців на території Чехії.

МВС Чехії повідомляє, що ха їх даними наразі у країні перебуває 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість із них жінки та діти.

"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", - йдеться у супровідній записці до виправлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" анонсувала переказ пенсій та соціальних виплат українським біженцям за кордоном.

Крім того, ми раніше заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила, що від початку війни виїхало 6,2 млн українців.

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