У Каліфорнії стався землетрус

Моніторингові служби Сполучених Штатів заявили, що загрозі цунамі в результаті землетрусу нема.

У американському штаті Каліфорнія під час тропічного шторму Хіларі стався землетрус магнітудою 5,1.

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Про це інформує агентство Reuters.

У повідомленні вказується, що епіцентр землетрусу знаходився на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. Після поштовху було кілька дрібних афтершоків.

"Наразі не надходило повідомлень про пошкодження та постраждалих, проте землетрус сильно відчувався по всьому округу Вентура", - йдеться у повідомленні адміністрації округу Вентура.

Моніторингові служби Сполучених Штатів заявили, що загрозі цунамі в результаті землетрусу нема.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Колумбії стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула людина, ще декілька осіб отримали поранення.

Крім того, ми раніше інформували, що у провінції Малатья на сході Туреччини стався сильний землетрус.

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