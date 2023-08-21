У Каліфорнії стався землетрус

Моніторингові служби Сполучених Штатів заявили, що загрозі цунамі в результаті землетрусу нема.
У американському штаті Каліфорнія під час тропічного шторму Хіларі стався землетрус магнітудою 5,1.
Про це інформує агентство Reuters.
У повідомленні вказується, що епіцентр землетрусу знаходився на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. Після поштовху було кілька дрібних афтершоків.
"Наразі не надходило повідомлень про пошкодження та постраждалих, проте землетрус сильно відчувався по всьому округу Вентура", - йдеться у повідомленні адміністрації округу Вентура.
Моніторингові служби Сполучених Штатів заявили, що загрозі цунамі в результаті землетрусу нема.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Колумбії стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула людина, ще декілька осіб отримали поранення.
Крім того, ми раніше інформували, що у провінції Малатья на сході Туреччини стався сильний землетрус.
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