В Калифорнии произошло землетрясение

Мониторинговые службы Соединенных Штатов заявили, что угрозы цунами в результате землетрясения нет.
В американском штате Калифорния во время тропического шторма Хиллари произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом информирует агентство Reuters.
В сообщении указывается, что эпицентр землетрясения находился севернее Лос-Анджелеса в округе Вентура. После толчка было несколько мелких афтершоков.
"Пока не поступало сообщений о повреждениях и пострадавших, однако землетрясение сильно ощущалось по всему округу Вентура", — говорится в сообщении администрации округа Вентура.
Мониторинговые службы Соединенных Штатов заявили, что угрозы цунами в результате землетрясения нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб человек, еще несколько человек получили ранения.
Кроме того, мы ранее информировали, что в провинции Малатья на востоке Турции произошло сильное землетрясение.
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