В Калифорнии произошло землетрясение

Мониторинговые службы Соединенных Штатов заявили, что угрозы цунами в результате землетрясения нет.

В американском штате Калифорния во время тропического шторма Хиллари произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом информирует агентство Reuters.

В сообщении указывается, что эпицентр землетрясения находился севернее Лос-Анджелеса в округе Вентура. После толчка было несколько мелких афтершоков.

"Пока не поступало сообщений о повреждениях и пострадавших, однако землетрясение сильно ощущалось по всему округу Вентура", — говорится в сообщении администрации округа Вентура.

Мониторинговые службы Соединенных Штатов заявили, что угрозы цунами в результате землетрясения нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб человек, еще несколько человек получили ранения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в провинции Малатья на востоке Турции произошло сильное землетрясение.

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