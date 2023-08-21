Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Калифорнии произошло землетрясение

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
317
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение / Фото: cxid.info

Мониторинговые службы Соединенных Штатов заявили, что угрозы цунами в результате землетрясения нет.

В американском штате Калифорния во время тропического шторма Хиллари произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом информирует агентство Reuters.

В сообщении указывается, что эпицентр землетрясения находился севернее Лос-Анджелеса в округе Вентура. После толчка было несколько мелких афтершоков.

"Пока не поступало сообщений о повреждениях и пострадавших, однако землетрясение сильно ощущалось по всему округу Вентура", — говорится в сообщении администрации округа Вентура.

Мониторинговые службы Соединенных Штатов заявили, что угрозы цунами в результате землетрясения нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб человек, еще несколько человек получили ранения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в провинции Малатья на востоке Турции произошло сильное землетрясение.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
317
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация