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Чехия создаст программу для украинских беженцев, желающих вернуться домой

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Чехия создаст программу для украинских беженцев, желающих вернуться домой

Флаг Чехии

Сейчас в правительстве Чехии определяются вид поддержки, на которую выделят средства.

Чешское правительство создаст программу для украинских беженцев, добровольно желающих вернуться в Украину.

Об этом информирует Radio Prague International.

Новая программа будет рассчитана на оказание помощи и возмещение части расходов для украинцев, желающих вернуться домой.

Соответствующая поправка внесена в закон, известный как lex Ukrajina, касающийся прав и обязанностей украинских беженцев на территории Чехии.

МВД Чехии сообщает, что ха их данным сейчас в стране находится 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них женщины и дети.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", — говорится в сопроводительной записке к исправлению.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" анонсировала перевод пенсий и социальных выплат украинским беженцам за границей.

Кроме того, мы ранее заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что с начала войны выехало 6,2 млн украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
70
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