Болгария продлила программу поддержки беженцев из Украины: на какой срок

Владельцы гостиниц в Болгарии, в которых проживают украинцы со статусом временной защиты, и в дальнейшем будут получать финансовую помощь.

Болгария до конца сентября 2023 продлила программу государственной поддержки по размещению украинских беженцев.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Так, согласно решению, владельцы гостиниц и дальше будут получать по 15 левов (около 310 гривен) в день за каждого украинца со статусом временной защиты, который у них проживает.

Кроме того, правительство Болгарии поручило министрам труда и социальной политики и образования в течение двух месяцев разработать предложения, способствующие интеграции лиц с временной защитой в общество страны.

Напомним, в Чехии с июля меняют условия помощи для украинцев.

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