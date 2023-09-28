На территории РФ идут бои: работает легион "Свобода России"

По информации российских добровольцев, в их числе нет пострадавших или погибших.

В четверг, 28 сентября, на территории Белгородской области, на границе с Украиной, начался бой между добровольцами легиона "Свобода России" и путинскими воинами.

Об этом сообщает пресс-служба Легиона.

"Среди Легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте коношенковую. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после. За Россию! За свободу!"

Тем временем российские тг-каналы со ссылкой на оперативный штаб Белгородской области сообщают о якобы зашедшей на территории РФ "украинской ДРГ". Там идет бой между пограничниками РФ и "диверсантами".

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено была осуществлена мера ДРН. Никакого мероприятия не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами начали бой на линии разграничения", — заявили в России.

Напомним, по данным СМИ, СБУ устроила "Блекаут" в Курской области РФ.

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