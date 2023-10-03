Як подати на розлучення в Україні: список документів

Якщо у подружжя є неповнолітні діти, то процедура розірвання шлюбу відбувається через суд.

Подати на розлучення в Україні можна через ДРАЦС або через суд – у залежності, чи є у подружжя неповнолітні діти. До тієї чи іншої установи слід принести необхідний пакет документів, і за місяць подружжя отримає свідоцтво про розірвання шлюбу.

Як подати на розлучення в Україні і які документи потрібні – читайте на ТСН.ua.

Які документи потрібні для розлучення

Для оформлення розлучення через ДРАЦС потрібні такі документи:

оригінал свідоцтва про шлюб;

паспорти чоловіка і дружини;

заява про розірвання шлюбу.

Відповідно до Сімейного кодексу, є два типи заяв до ДРАЦСу про розірвання шлюбу:

заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей; заява про розірвання шлюбу відповідно до ст. 107 Сімейного кодексу.

Другий тип заяви слід подавати, якщо хтось із подружжя визнаний недієздатним або зниклим безвісти. В такому разі до списку документів треба додати ще судове рішення про визнання чоловіка чи дружини недієздатними або зниклими безвісти.

Зразки заяв на розлучення викладені на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Як подати на розлучення – Україна

Якщо обоє з подружжя хочуть розлучитися і не мають спільних неповнолітніх дітей, а також якщо дружина не вагітна, слід звернутися до ДРАЦСу (відділу державної реєстрації актів цивільного стану). Це має бути відділ за місцем реєстрації (прописки) чоловіка або дружини.

Зі собою треба мати паспорти, а також подати спільну заяву про реєстрацію розірвання шлюбу. Ця заява має дві частини і кожен з подружжя заповнює свою.

Зауважимо, якщо чоловік чи дружина є внутрішньо переміщеною особою, то він чи вона можуть звертатися до ДРАЦСу за місцем фактичного проживання. Підтвердити статус ВПО треба відповідною довідкою переселенця.

Відповідно до закону, від подавання заяви до офіційного юридичного розлучення має минути місяць. Цей час дається подружжю на роздуми і воно має право відкликати заяву про розривання шлюбу. Якщо ніхто передумав, обоє повинні прийти до ДРАЦСу у призначений час для реєстрації розірвання шлюбу та отримати відповідне свідоцтво.

Розлучення з дітьми – які документи потрібні

Якщо у подружжя, яке хоче розлучитися, є неповнолітні діти, то процедура розірвання шлюбу відбувається через суд.

Подружжя повинне подати до суду такі документи:

копії паспортів чоловіка та дружини;

копію свідоцтва про шлюб;

копії свідоцтв про народження дітей;

спільну заяву про розірвання шлюбу (зразок заяви – за посиланням);

копію договору "Про виховання і забезпечення дитини після розірвання шлюбу батьків". Він має бути укладений між подружжям і без цього документа суд не прийме заяву на розлучення.

Розлучення подружжя, в якого є діти / Фото: pixabay.com

Приклад договору "Про виховання і забезпечення дитини після розірвання шлюбу батьків"

У договорі слід вказати:

з ким після розлучення подружжя житиме дитина;

яку участь у вихованні дитини братиме той з подружжя, який житиме окремо;

як другий із подружжя братиме участь у забезпеченні дитини;

прописати аліменти (зручніше і вигідніше, аніж укласти окрему угоду про розмір аліментів на дитину).

Якщо в договорі "Про виховання і забезпечення дитини" прописати аліменти, то зобов'язання про сплату виникають одразу. Тобто не потрібно буде звертатися до суду для визначення розміру аліментів. Для стягнення аліментів (у разі несплати) буде достатньо виконавчого підпису нотаріуса.

Як подати на розлучення онлайн

Щоб подати заяву на розлучення через Інтернет, зайдіть на сайт "Електронний суд" (держсистема електронної ідентифікації);

на сайті слід зареєструватися за електронною поштою. Вхід відбуватиметься за електронно-цифровим підписом;

виконайте вхід через файловий електронно-цифровий підпис або через "Дію";

заповніть на сайті позовну заяву;

додатки до заяви (необхідні документи) долучіть у вигляді PDF-файлів;

на сайті суду сплатіть судовий збір.

Після подавання заяви через "Електронний суд" можна буде відстежувати рух справи. Наприклад, там з’являтимуться будь-які судові ухвали, листи, вхідна кореспонденція, дати судових засідань. Сповіщення про це надходитимуть на електронну пошту.

Зауважимо, що участь у засіданнях суду та отримання рішення можуть відбуватися тільки в офлайн-режимі.

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