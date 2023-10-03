Парламент Армении ратифицировал Римский устав: в Кремле обиделись на Ереван

Песков заявил, что Путину не хотелось "отказываться от поездок в Армению" из-за принятого решения.
В Кремле решение парламента Армении ратифицировал Римский устав "чрезвычайно враждебным" в отношении России.
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков во время брифинга во вторник, 3 октября.
"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского устава – ред.), и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение (МКС о выдаче ордера на арест Путина – ред.), принятое на основании этого устава. Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то, что мы поздравляем", – сказал он.
Песков добавил, что Путину не хотелось "отказываться от поездок в Армению" из-за принятого решения парламента страны.
"Должны быть серьезные разговоры о поиске решения. Россия продолжает болеть сердцем за армян Карабаха", — заявил он.
Напомним, во вторник, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязывающий выполнять решение Международного уголовного суда по аресту Путина, если он въедет на территорию страны.
Добавим, что 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест Путина и российской уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.
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