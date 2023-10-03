Парламент Армении ратифицировал Римский устав – обязана арестовать Путина

Теперь Армения должна арестовать Путина, едва он въедет на территорию этой страны.

Во вторник, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязывающий выполнять решение Международного уголовного суда по аресту российского-диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Trend.az.

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Отмечается, что во время заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь мая" бойкотировали обсуждение Римского устава и покинули зал, однако это не помешало получить необходимое количество голосов для принятия закона.

Издание News Armenia добавляет, что за решение проголосовали 60 депутатов, 22 выступили против. Для одобрения проекта необходимо было 54 голоса.

Армения подписала Римский устав еще в 1999 году, но не ратифицировала его. И только 1 сентября 2023 правительство страны направило в парламент проект ратификации Римского устава Международного уголовного суда.

Ранее сообщалось, что ряд общественных и политических сил призвали власти Армении выйти из ОДКБ и подать заявку в ЕС.

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