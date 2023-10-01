Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении — глава МИД едет в Ереван

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибудет в столицу Армении 3 октября, чтобы подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом Колонна сообщила в своем аккаунте на X.

"Я приеду в Армению во вторник", — сообщила глава МИД.

По информации ведомства, Катрин Колонна намерена подтвердить поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Армении.

Главу французской дипломатии встретит премьер-министр Никол Пашинян.

"Потом она вместе со своим коллегой Араратом Мирзояном посетит сбежавших из Нагорного Карабаха армянских беженцев после военного наступления, начатого Азербайджаном 19 сентября, и девяти месяцев незаконной блокады (Лачинского коридора, — ред.) под пристальным взглядом России", — сообщили в МИДе.

Напомним, 19 сентября, Баку начал в Карабахе "антитеррористическую операцию".

Уже 20 сентября "власть" непризнанной республики заявила, что Карабах прекращает огонь и складывает оружие, Азербайджан заканчивает "антитеррористические меры".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван не участвовал в подготовке договоренностей между Баку и "властями" непризнанной республики.

Тем временем ЕС предупредил Азербайджан и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации, а также призывает к возобновлению переговоров с Ереваном.

Впоследствии в России заявили, что Вашингтон и Брюссель влияют на Армению по принятию ею решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

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