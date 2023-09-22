Прекращение огня в Карабахе: Евросоюз дал предупреждение Азербайджану

Евросоюз призывает к возобновлению переговоров между Ереваном и Баку.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Карабаха. ЕС предупредил Баку и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Мы приняли в известность соответствующие сообщения о достижении договоренности о прекращении огня. Мы ожидаем немедленного и полного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня", — подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС призывает Баку и карабахских армян срочно приступить к всестороннему и прозрачному диалогу. Он подчеркивает, что именно Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян. Прежде всего, речь идет об их праве жить в своих домах без запугивания и дискриминации.

"Принудительное перемещение гражданского населения с помощью военных или других средств встретит жесткий ответ ЕС. Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации", — говорится в заявлении.

Европейские политики подчеркивают, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность и Азербайджана, и Армении. Кроме того, ЕС призывает к возобновлению переговоров между Ереваном и Баку "по всем нерешенным вопросам с учетом заключения мирного договора и остается полностью приверженным поддержке таких переговоров".

Напомним, 19 сентября в Минобороны Азербайджана сделали заявление о начале "антитеррористических мер" в Карабахе. Уже на следующий день "власть" непризнанной республики заявила, что прекращает огонь и складывает оружие. В Баку сообщили, что заканчивают "антитеррористические мероприятия".

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