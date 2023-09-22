В Карабахе ошибочно убили российских военных

По этому факту проводится расследование.

Пятерых российских миротворцев убили в Карабахе. Они попали под ложный огонь азербайджанских военных.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что 20 сентября группа военнослужащих Азербайджана на территории села Джанйятаг обстреляла автомобиль с военными "Миротворческого контингента" России. В результате обстрела погибли 5 человек.

В прокуратуре заявили, что азербайджанские военнослужащие приняли российскую машину за автомобиль армянских войск из-за сложного рельефа местности и туманно-дождливой погоды.

Также в сообщении говорится, что в тот же день уже армянские военнослужащие обстреляли из огнестрельного оружия принадлежавший россиянам автомобиль "КамАЗ". В результате погиб один российский военный, еще один был ранен.

В прокуратуре отметили, что по фактам обстрелов возбуждены уголовные дела.

Напомним:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Российская Федерация провалила свою миссию в Нагорном Карабахе, ведь ее миротворческий контингент находился там с конца 2020 года.

19 сентября правительство Азербайджана заявило о начале "антитеррористической операции" на территории армянского анклава в Карабахе.

20 сентября появилась информация о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном. "Армия обороны Нагорного Карабаха" и ВС Армении будут вынуждены сложить оружие и сдать технику, заявляли в МО Азербайджана.

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