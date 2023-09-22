Сеть «Укрзолото» передала две цистерны в Херсонскую область

После страшного теракта на Каховской ГЭС ювелирная сеть «Укрзолото» сразу перечислила 1,5 млн грн в помощь пострадавшим, а также начала благотворительную акцию по сбору средств. За 20 дней удалось собрать 1689100 гривен. Таким образом, сеть перечислила в Благотворительный фонд Сергея Притулы 3 189 100 грн для восстановления Херсонщины.

Сразу были закуплены средства, которые помогали в борьбе с последствиями техногенной катастрофы, вызванной оккупантами. Денежные средства пошли на закупку спасательных средств: лодок, гидрокостюмов, насосов, станций очистки воды.

На сегодняшний день вода на Херсонщине отошла, но регион продолжает нуждаться в помощи. Главная проблема – отсутствие питьевой воды и канализации. Поэтому часть собранных средств было решено направить на закупку цистерн для доставки и раздачи питьевой воды. Фонд Сергея Притулы закупил такие цистерны, которые уже помогают жителям Херсона.

Сеть Укрзолото продолжает поддерживать Силы Обороны и постоянно передает авто для нужд фронта. Они используются как в условиях боя, так и для эвакуации. Укрзолото также проводил благотворительную акцию, на собранные средства из которой было закуплено 30 БПЛА DJI mavic 3 и DJI Matrice. Продолжаем вместе приближать победу!