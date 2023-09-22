Китай призвал Киев и Москву к мирным переговорам

Китай заявил, что готов поддерживать все направленные на достижение мира инициативы по "украинскому кризису". Впрочем, эти инициативы должны основываться на дипломатических мероприятиях и мирных переговорах.

Об этом заявил вице-президент Китая Хань Чжэн во время заседания Генассамблеи ООН.

По его словам, безопасность всех государств взаимосвязана. В Пекине настаивают на том, что "кризис" нужно решать путем диалога и консультации, учитывая "законные безопасности для беспокойства" всех стран.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному решению "украинского кризиса" и готов играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира. Немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров является единственным путем решения", — заявил Чжэн.

Также КНР подтвердила заявление о недопустимости ядерной войны и использовании ядерного оружия. Хань подчеркнул, что Китай является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, который объявил об обязательстве не использовать первое такое оружие.

Как сообщалось, ранее в США заявили, что Китай готовится к войне с ними. Отмечается, что об этом свидетельствуют данные американской разведки.

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