Курс валют на 22 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс евро рванул вниз перед выходными.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 22 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро снизился на 24 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,89 грн (-24 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,40 грн (-2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн
- "Сбербанк" — 37,85 — 38,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,60 грн
- "ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн
- "Укрсиббанк" – 37,50 – 38,10 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,25 – 41,25 грн
- "Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,80 грн
- "ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,15 – 41,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,33 – 8,77 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 9,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн
- "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн
В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 38,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,70 грн. Продают по 41,70 грн.
Напомним, банкир Тарас Лесовой рассказал, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, в октябре наличный валютный рынок будет формироваться несколько важных факторов, однако по всем признакам курсовой коридор будет в достаточно привычных для последнего времени пределах.