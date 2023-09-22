Курс валют на 22 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 22 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро снизился на 24 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,89 грн (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,40 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн

"Сбербанк" — 37,85 — 38,75 грн

"Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,60 грн

"ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 – 38,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,25 – 41,25 грн

"Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,80 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,15 – 41,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,33 – 8,77 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 38,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,70 грн. Продают по 41,70 грн.

Напомним, банкир Тарас Лесовой рассказал, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, в октябре наличный валютный рынок будет формироваться несколько важных факторов, однако по всем признакам курсовой коридор будет в достаточно привычных для последнего времени пределах.

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