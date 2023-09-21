Что будет с курсом доллара в октябре: эксперт дал ответ

В октябре наличный валютный рынок будут формировать несколько важных факторов, однако по всем признакам курсовой коридор будет в достаточно привычных для последнего времени пределах.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Банкир выделил основные факторы, которые могут как положительно, так и при определенных обстоятельствах отрицательно повлиять на валютный рынок. Среди них, в частности, эффективные действия НБУ по удержанию баланса между спросом и предложением и реализации стратегии к дальнейшей либерализации валютного рынка.

"Мы предполагаем, что курс будет колебаться в рамках 37,5-40 грн/$ и 40-43 грн/€. В то же время разница между курсом покупки и продажи составит до 0,3-0,4 грн. А ежедневные колебания не превысят 0,3-0,5 грн", — сказал он.

Как подчеркнул Лесовой, возвращение к плавающему курсу валют – самое главное изменение, которое может произойти в октябре. Следовательно, наличный рынок на такое изменение конъюнктуры может отреагировать мгновенно: эксперт предполагает, что курс может несколько возрасти (в пределах 5%), но постепенно вернется в рамки указанного коридора.

Также на валютный курс будет влиять развитие экономики на фоне положительных экономических прогнозов: как крупного бизнеса, так и МПБ, в том числе через участие предпринимателей в государственной льготной программе кредитования "5-7-9".

"Активность бизнеса — это дополнительные поступления в бюджет страны. В то же время снижение учетной ставки до 20% и воплощение тенденции к снижению ставок по основным кредитным и депозитным банковским продуктам будет стимулировать граждан к более активному привлечению к кредитованию и размещению средств на депозитах (поскольку "чистая" прибыль с депозитов в зависимости от срока вклада остается достаточно высокой – до 6%)", — отметил Лесовой.

Другой фактор влияния на курс – международная финансовая поддержка Украины. По словам банкира, ежемесячно нам крайне важно получать достаточное количество средств для погашения части расходов госбюджета и накопления достаточного объема международных резервов (потребность в привлеченных средствах оценивается на уровне 3-3,5 млрд долл. ежемесячно). Важность международной финподдержки трудно переоценить, ведь за 6 месяцев текущего года сумма поступлений составила более 49% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета.

Также эксперт отметил, что в преддверии отопительного сезона резко возрастают риски повреждения энергосистемы и возникновения перебоев с энергоснабжением.

"Понимаем, что отсутствие электроэнергии скажется почти на всех сферах экономики, а затем станет дополнительным обстоятельством, которое будет давить на наличный курс", — сказал Лесовой.

Таким образом, в преддверии отопительного сезона октябрь может стать одним из ключевых месяцев на валютном рынке, прогнозирует он.

"Однако рынок склонен к достаточно оптимистичным ожиданиям. Именно поэтому курсовые колебания будут скорее в "привычном" диапазоне — 37-38,5 грн/$ и 40-42 грн/€", — резюмировал эксперт.

Напомним, НБУ обязал банки усилить контроль за счетами физлиц с нетипичной активностью.

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