Доллар будет стоить дороже, чем предполагалось ранее: чего ждать украинцам

В течение недели возможные колебания будут происходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн.

В Украине в течение недели 18-24 сентября наличный доллар будет стоить дороже, чем предполагалось ранее. Если в конце прошлой недели курс американской валюты прогнозировался на уровне 36,8–37,8 грн, то сейчас – 37,25–38,25 грн. Причина – усиление либерализации валютного рынка со стороны Нацбанка.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии Obozrevatel. Эксперт отметил, что речь идет о снятии части ограничений по осуществлению валютных операций.

"Это может существенно сказаться на наличном курсе. Так, в течение недели возможные колебания будут происходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн", – сообщил банкир.

Что изменилось на валютном рынке в последние дни

НБУ разрешил банкам и обменникам с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты для продажи учитывать остатки, учитываемые в кассах этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

"Итак, уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, которая определяется как сумма таких составляющих: сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022; объем превышения покупки наличной валюты над объемом ее продаж, 120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц", – отметили в Нацбанке.

Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Национальным банком Украины на дату такого расчета.

Также Нацбанк расширил список медицинских услуг, для оплаты которых украинцы могут переводить средства за границу. В соответствующий список добавлены услуги по:

реабилитации;

приобретение протезов и их комплектующих;

установка, сервисное обслуживание и ремонт протезов.

Кроме того, регулятор разрешил государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу – с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде. Которые при этом были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабмином.

Также разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

Напомним, НБУ обязал банки усилить контроль за счетами физлиц с нетипичной активностью.

Читайте также: