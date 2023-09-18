Почему резко вырос спрос на доллары и евро: объяснение банкира

На пике в середине недели стоимость американского доллара достигала 38,3 гривны за доллар.

На прошлой неделе на рынке ощутимо выросли девальвационные настроения, потому спрос на иностранную валюту существенно увеличился.

Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка в комментарии 24 канала.

"Формальным поводом стали слова министра финансов, выразившего обеспокоенность укреплением гривни. Со вторника мы фиксировали очень значительный рост объема спроса на безналичную валюту и на приобретение долларов и евро с размещением на трехмесячном депозите", — пояснила она.

По ее словам, ссылаясь на данные НБУ, с понедельника по среду объем приобретенной по этим двум инструментам валюты вырос в среднем до 19 миллионов долларов.

"Для сравнения, в аналогичный период прошлого месяца украинцы покупали безналичную валюту в среднем на 3 – 4 миллиона долларов. Общий дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты со стороны населения при этом вырос до 20 – 23 миллионов долларов в день", — рассказала она.

Это, в свою очередь, привело к росту курса в наличном сегменте: на пике в середине недели стоимость американского доллара достигала 38,3 гривны за доллар. Золотько считает, что расширение возможности для приобретения валюты в безналичном сегменте будет способствовать частичному перетоку спроса с наличного на безналичный рынок.

По ее мнению, если неделя пройдет спокойно с точки зрения дискуссий относительно курса и решений по валютным правилам, ситуация на рынке должна начать успокаиваться.

Напомним, ранее мы сообщали, стоит ли сейчас покупать доллар.

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