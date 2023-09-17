Определенной категории украинцев могут прекратить выплату пенсий: кто под угрозой

В Украине могут прекратить выплату пенсий, если банковским счетом не пользовались более 6 месяцев.

Об этом говорится в материале "На пенсии".

Отмечается, чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

Как восстановить выплаты на карту

Чтобы вернуть недополученные средства, нужно обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свое лицо.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак. После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней (со дня обращения).

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Кроме того, средства могут перестать выплачивать:

в случае смерти человека;

если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате;

если пенсионер надолго едет за границу (в этом случае могут быть исключения. Если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).

Пенсии в Украине

Кабинет министров во время заседания принял проект бюджета на 2024 год, в котором заложено повышение минимальной пенсии и прожиточного минимума.

В Украине ежегодно к 2028 году требование к страховому стажу для выхода на пенсию будет расти. То есть с каждым годом минимальная величина стажа, позволяющего выйти на пенсию в законные 60 лет, будет увеличиваться.

Украинцы, долгое время работавшие на территории страны-агрессорки России или находившиеся на оккупированных территориях, не смогут получить пенсии.

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