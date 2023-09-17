Поможет ли РФ сотрудничество с КНДР: что оккупантам поставят на фронт

России не поможет сотрудничество с северной Кореей. Поставка в страну-агрессорку снарядов из КНДР позволит оккупантам поддерживать уровень поражения.

О "24 Канале" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, КНДР может передать России снаряды 152, 122 калибров и ракеты для "Градов". И это не позволит РФ изменить ситуацию на фронте.

"Скорее всего, агрессор будет пытаться благодаря корейским снарядам восстановить свои иссякающие сейчас запасы. Это может помочь России удержать уровень плотности артиллерийского огня, на котором они находятся сейчас", – сказал Свитан.

В то же время оккупанты уже сейчас вынуждены уменьшать плотность огня на менее приоритетных для себя направлениях. Это связано с нехваткой боеприпасов, но также с потерей стволов из-за эффективной контрбатарейной борьбы ВСУ.

"Количество потерянной оккупантами артиллерии очень серьезное. Восстановить ее быстро у россиян не получится, потому что на производство такого количества стволов потребуется несколько лет интенсивного производства, которых у России нет", — пояснил военный эксперт.

Напомним, что оккупанты хотят открыть "дипломатические" представительства КНДР в Донецке и Луганске.

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