Лидер Чечни Кадыров умер: в больницу летят вертолеты из Кремля - СМП

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, после того как он находился в коме, предположительно умер вечером 17 сентября. Перед этим его прессслужба пыталась обмануть СМИ видеозаписями его утренней пробежки.

О возможной смерти лидера Чечни сообщил на своей странице в соцсети чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев.

Как говорится, о смерти Кадырова оппозиционер написал в соцсети в 13:27. На фоне этой новости Кремль поднял вертолеты и направил их в больницу, в которой он лечился. Кроме того, туда же начали съезжаться кортежи чеченской элиты на драгоценных автомобилях, пишет проект ВЧК-ОГПУ.

"Со стороны Кремля в сторону Внуково один за другим вылетели два вертолета. В главную кремлевскую больницу один за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне", — говорится в сообщении.

Что интересно, чеченскую элиту пропускают в здание больницы без осмотра, в то время как других приезжих тщательно проверяют.

Напомним, что в России пытаются засекретить информацию о здоровье Кадырова.

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