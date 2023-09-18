Астрологический прогноз на 18 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: противоречивый и неоднозначный день, энергетика которого позитивна и негативны одновременно – все зависит от того, под каким углом зрения смотреть на сложившиеся обстоятельства.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, ментоловый, оливковый, нефритовый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, агат, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут стать хроническими или привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу. Любое хирургическое вмешательство необходимо отложить хотя бы на день, особенно если оно связано с гортанью.

Питание дня: от калорийной пищи нужно отказаться – сегодня все съеденное мгновенно отложиться в виде лишних килограмм на боках и животе.

Стрижка дня: день категорически не подходит для манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: один из самых лучших дней для работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи вещие, но рассчитаны на перспективу – на два-три года.

Табу дня: необходимо максимально сократить общение – особенно на работе.

Цитата дня: «Там, где начинается выбор, заканчивается рай и невинность» (Артур Миллер).

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