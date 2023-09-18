Астрологічний прогноз на 18 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: суперечливий і неоднозначний день, енергетика якого позитивна й негативна одночасно – все залежить від того, під яким кутом зору дивитися на обставини, що склалися.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: зелений, ментоловий, оливковий, нефритовий, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, агат, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть стати хронічними або призвести до серйозних ускладнень, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря. Будь-яке хірургічне втручання необхідно відкласти хоча б на день, якщо воно пов'язане з гортанню.

Харчування дня: від калорійної їжі треба відмовитися – сьогодні все з'їдене миттєво відкладеться у вигляді зайвих кілограмів на боках і животі.

Стрижка дня: день категорично не підходить для маніпуляцій з волоссям.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для роботи в саду й на городі.

Магія та містика дня: можна знімати псування і пристріт.

Сни дня: сни цієї ночі пророчі, але розраховані на перспективу – на два-три роки.

Табу дня: необхідно максимально скоротити спілкування, особливо на роботі.

Цитата дня: "Там, де починається вибір, закінчується рай і невинність" (Артур Міллер).

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