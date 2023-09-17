В оккупированном Севастополе раздались сильные взрывы: фото

Местные сообщают о нескольких громких взрывах.
В оккупированном Севастополе в Крыму в воскресенье, 17 сентября, прогремели сильные взрывы. Вблизи миса Фиолент разгорелся сильный пожар.
Об этом пишут в местных телеграмм каналах.
Сильные взрывы в Севастополе прогремели ориентировочно в 20:20 17 сентября. Местные жители пишут, что их было слышно в разных районах города.
Крымские телеграмм-каналы публикуют фото последствий предполагаемого "прилета". Там виден пожар.
"Крымский ветер" пишет , что взрывы прогремели в районе миса Фиолент, где есть воинские части российской ПВО и РЭБ.
Также местные отмечают, что работало российское ПВО, однако, вероятно, безуспешно, поскольку видно зарево от пожара. По сообщениям жителей Севастополя, в сторону Фиолент помчались кареты скорой помощи.
Также некоторые телеграмм-каналы пишут о минимум трех взрывах в Балаклаве.
Напомним, во время успешной ракетной атаки на оккупированный Севастополь 13 сентября были повреждены российские военный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на Дону". Тогда Украина применила британские "Storm Shadow" и французские "Scalp".
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