Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Севастополе на улицах города раздались выстрелы — СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
491
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Севастополе на улицах города раздались выстрелы — СМИ

Севастополь / Фото: Getty Images

Пока неизвестно, с чем именно связана стрельба.

В оккупированном Севастополе прозвучала серия выстрелов из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что стрельбу на улицах города слышали ночью 17 сентября.

Пока неизвестно, с чем это связано, ведь оккупационные власти не сообщали об учении военных.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" в Крыму, которым так хвастались оккупанты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
491
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация