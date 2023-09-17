В Севастополе на улицах города раздались выстрелы — СМИ

Пока неизвестно, с чем именно связана стрельба.
В оккупированном Севастополе прозвучала серия выстрелов из стрелкового оружия.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Сообщается, что стрельбу на улицах города слышали ночью 17 сентября.
Пока неизвестно, с чем это связано, ведь оккупационные власти не сообщали об учении военных.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" в Крыму, которым так хвастались оккупанты.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю.
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