В Севастополе на улицах города раздались выстрелы — СМИ

Пока неизвестно, с чем именно связана стрельба.

В оккупированном Севастополе прозвучала серия выстрелов из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что стрельбу на улицах города слышали ночью 17 сентября.

Пока неизвестно, с чем это связано, ведь оккупационные власти не сообщали об учении военных.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" в Крыму, которым так хвастались оккупанты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю.

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