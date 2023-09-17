У Севастополі на вулицях міста пролунали постріли - ЗМІ

Наразі невідомо, з чим саме пов'язана стрілянина.
У окупованому Севастополі пролунала серія пострілів зі стрілецької зброї.
Про це повідомляє Крым.Реалии.
Повідомляється що стрілянину на вулицях міста чули вночі 17 вересня.
Наразі невідомо, з чим це повʼязано, адже окупаційна влада не повідомляла про навчання військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили російський комплекс ППО “Тріумф” у Криму, яким так хвалилися окупанти.
Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про наслідки удару по Севастополю.
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