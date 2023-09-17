Лідер Чечні Кадиров помер: до лікарні летять вертольоти з Кремля - ЗМП

Лідер Чечні Рамзан Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня. Перед цим його пресслужба намагалася обдурити ЗМІ відеозаписами його ранкової пробіжки.

Про можливу смерть лідера Чечні повідомив на своїй сторінці в соцмережі чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв.

Як зазначається, про смерть Кадирова опозиціонер написав в соцмережі о 13:27. На тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти та направив їх до лікарні, в якій той лікавався. Крім того, туди ж почали з'їжджатися кортежи чеченської еліти на коштовних автівках, пише проект ВЧК-ОГПУ.

"З боку Кремля в бік Внуково один за іншим вилетіли два вертольоти. У головну кремлівську лікарню один за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з жителями Чечні в салоні", - йдеться в повідомленні.

Що цікаво, чеченську еліту пропускають в будівлю лікарні без огляду, тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють.

Нагадаємо, що у Росії намагаються засекретити інформацію про здоров'я Кадирова.

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