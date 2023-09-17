Чи допоможе РФ співпраця з КНДР: що окупантам поставлять на фронт

КНДР може передати Росії снаряди 152, 122 калібрів та ракети для “Градів”.

Росії не допоможе співпраця з північною Кореєю. Постачання в країну-агресорку снарядів з КНДР лише дозволить окупантам підтримувати рівень ураження.

Про “24 Каналу” розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, КНДР може передати Росії снаряди 152, 122 калібрів та ракети для “Градів”. І це не дасть РФ змогу змінити ситуацію на фронті.

"Скоріш за все, агресор намагатиметься завдяки корейським снарядам поновити свої запаси, які зараз вичерпуються. Це може допомогти Росії втримати рівень щільності артилерійського вогню, на якому вони знаходяться зараз", – сказав Світан.

Водночас окупанти вже зараз змушені зменшувати щільність вогню на менш пріоритетних для себе напрямках. Це пов'язано з нестачею боєприпасів, але також із втратою стволів через ефективну контрбатарейну боротьбу ЗСУ.

"Кількість втраченої окупантами артилерії є дуже серйозною. Відновити її швидко у росіян не вийде, тому що на виробництво такої кількості стволів потрібно кілька років інтенсивного виробництва, яких у Росії немає", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, що окупанти хочуть відкрити "дипломатичні" представництва КНДР у Донецьку та Луганську.

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