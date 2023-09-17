Українські штурмовики розповіли, під чиїм контролем Кліщіївка

Українців закликали дочекатися офіційних коментарів від Генерального штабу ЗСУ.
Військові бригади "Лють" повідомили, що зараз у Кліщіївці, що на півдні Бахмута, ведуться активні штурмові дії.
Про це розповіла пресслужба бригади Суспільному.
"У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть", - сказано у заяві.
Там закликали українців дочекатися офіційних коментарів від Генерального штабу ЗСУ.
Нагадаємо, в обід у соціальних мережах з'явилося фото із військовими, які тримають український прапор у Кліщіїівці. Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на деокупацію населеногго пункту.
Напередодні стадло відомо про звільнення Андріївки, що також розташоване на півдні від Бахмута.
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