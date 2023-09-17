Вантажне судно із Росії потрапило в аварію біля Стамбула

Біля берегів Туреччини в Мармуровому морі зіткнулися два великі судна.

У неділю, 17 вересня, біля берегів Стамбула сталося зіткнення двох великих суден, одне із яких прямувало із Росії.

Про це повідомляє видання TRT Haber з посиланням на турецьку берегову охорону.

"Біля причалу Ахіркапі в Мармуровому морі зіткнулися суховантажне судно New Legend довжиною 228 метрів і контейнеровоз Elbsun довжиною 141 метр", - йдеться у повідомленні.

На судні, яке прямувало з Росії, було встановлено прапор Гонконгу, а контейнеровоз плив під португальським прапором.

Після ретельного огляду, проведеного аварійно-рятувальним загоном, пошкоджень не виявлено.

Влада продовжує стежити за ситуацією, щоб забезпечити безпеку та цілісність суден, залучених до інциденту, та навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше влада Туреччини попередила Москву, щоб вона уникала подальшої ескалації після інциденту з турецьким вантажним судном Şükrü Okan, на якому 13 серпня з метою огляду висадилися російські військові.

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