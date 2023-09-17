Грузовое судно из России попало в аварию возле Стамбула

У берегов Турции в Мраморном море столкнулись два больших судна.

В воскресенье, 17 сентября, у берегов Стамбула произошло столкновение двух крупных судов, одно из которых следовало из России.

Об этом сообщает издание TRT Haber со ссылкой на турецкую береговую охрану.

"У причала Ахиркапи в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — говорится в сообщении.

На судне, следовавшем из России, был установлен флаг Гонконга, а контейнеровоз плыл под португальским флагом.

После тщательного осмотра, проведенного аварийно-спасательным отрядом, повреждений не обнаружено.

Власти продолжают следить за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и целостность судов, вовлеченных в инцидент, и окружающей среды.

Напомним, ранее власти Турции предупредили Москву, чтобы они избегали дальнейшей эскалации после инцидента с турецким грузовым судном Şükrü Okan, на котором 13 августа с целью осмотра высадились российские военные.

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