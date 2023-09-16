Днепр-1 – Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 7-го тура чемпионата Украины, в котором Юрий Максимов дебютирует у руля днепрян.

В воскресенье, 17 сентября, "Днепр-1" и "Колос" сыграют в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на "Днепр-Арене" в Днепре. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Для днепрян это будет первый матч после возвращения в родной город. С начала полномасштабного российского вторжения клуб базировался в Ужгороде и там проводил свои домашние встречи.

Также поединок станет дебютным на посту главного тренера "Днепра-1" для Юрия Максимова, который недавно возглавил серебряного призера прошлого сезона чемпионата Украины.

После четырех сыгранных матчей "Днепр-1" с 5 очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице УПЛ. "Колос" после шести поединков имеет в своем активе 8 баллов и идет на восьмой позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Колос" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

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