Дніпро-1 – Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 7-го туру чемпіонату України, в якому Юрій Максимов дебютує біля керма дніпрян.

У неділю, 17 вересня, Дніпро-1" та "Колос" зіграють у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені" у Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 15:00.

Для дніпрян це буде перший матч після повернення до рідного міста. Від початку повномасштабного російського вторгнення клуб базувався в Ужгороді й там же проводив свої домашні зустрічі.

Також поєдинок стане дебютним на посаді головного тренера "Дніпра-1" для Юрія Максимова, який нещодавно очолив срібного призера минулого сезону чемпіонату України.

Після чотирьох зіграних матчів "Дніпро-1" з 5 очками посідає лише 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Колос" після шести поєдинків має у своєму активі 8 балів і йде на восьмій позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Колос" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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