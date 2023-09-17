В Україні різко змінилися ціни на продукти: в НБУ озвучили причину

Овочева агропродукція подешевшала на 25,7%, завдяки розширенню кількості пропозицій.
В Україні знизилися ціни на овочі та фрукти. Причиною цього стали темпи річної інфляції, які сповільнилися з 11,3% до 8,6%.
Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції в серпні 2023 року.
Зазначається, що швидкість зростання цін виявилася істотно нижчою за траєкторію прогнозування в "Інфляційному звіті" за липень поточного року.
"Це спровоковано високим обсягом пропозицій сирих харчових продуктів, зокрема овочів та фруктів із нового врожаю – темпи зростання вартості такої "сировини" стрімко впали до 3,4% в річному вимірі (р/в)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, овочева агропродукція подешевшала на 25,7%, завдяки розширенню кількості пропозицій.
"Просіла вартість овочів у споживчому наборі, а також баштанних культур, внаслідок сприятливих погодних умов і нарощування сільгоспвиробництва в деяких регіонах. При цьому перестали дорожчати й алкогольні напої, що не пов’язано з "новим урожаєм", а спричинено лише уповільненим зростанням виробничих витрат на тлі тиску з боку "тіньового бізнесу", - вказано у повідомленні.
Ціни на продукти в Україні
- Глобальні ціни на продовольство знижуються, однак деякі продукти стрімко дорожчають.
- В Україні дешевшають овочі нового врожаю. Така тенденція на продовольчому ринку спостерігалася в серпні.
- В Україні цієї осені здешевшає картопля. Зниження цін очікується наприкінці вересня-початку жовтня, коли буде зібрано весь урожай.