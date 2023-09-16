Ціни на рис у всьому світі підскочили до 15-річного максимуму

Така ситуація склалась внаслідок заборони владою Індії вивезення з країни всіх видів рису, за винятком сорту басматі.

Глобальні ціни на продовольство знижуються, однак деякі продукти стрімко дорожчають.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (FAO).

Зокрема, у серпні вартість рису підскочила до 15-річного максимуму, а цукор здорожчав на 1,3% порівняно з липнем.

Зазначається, що рис здорожчав одразу на 9,8%. Різке здорожчання почалося після того, як Індія обмежила експорт цього основного продукту харчування для мільярдів людей в Азії та Африці.

Окрім заборони Індії на вивезення рису, ситуація погіршується іншими факторами, серед яких – тривала посуха в Таїланді, через яку постраждав місцевий урожай.

Взагалі рис є основною продовольчою культурою для трьох мільярдів людей світу. Для решти населення, включаючи українців, він доповнює меню.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися ціни в Україні. Про це можна прочитати у нашій новині.

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