Цены на рис во всем мире подскочили до 15-летнего максимума

Такая ситуация сложилась в результате запрета властями Индии на вывоз из страны всех видов риса, за исключением сорта басмати.

Глобальные цены на продовольствие снижаются, но некоторые продукты стремительно дорожают.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO).

В частности, в августе стоимость риса подскочила до 15-летнего максимума, а сахар подорожал на 1,3% по сравнению с июлем.

Отмечается, что рис подорожал сразу на 9,8%. Резкое подорожание началось после того, как Индия ограничила экспорт этого основного продукта питания для миллиардов людей в Азии и Африке.

Кроме запрета Индии на вывоз риса, ситуация усугубляется другими факторами, среди которых – длительная засуха в Таиланде, из-за которой пострадал местный урожай.

Вообще рис является основной продовольственной культурой для трех миллиардов людей мира. Для остального населения, включая украинцев, он дополняет меню.

Ранее Госстат сообщил, как изменились цены в Украине. Об этом можно прочесть в нашей новости.

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