В Україні подешевшали продукти

В Україні у липні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 2,1 %, тоді як ще в червні проти травня вони зросли на 0,1 %. Внаслідок цього споживчі ціни зменшились проти попереднього місяця вперше від серпня 2021 року.

Про це розповів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Так, за його словами, гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок падіння їх рівня на овочі (-18,2 % проти червня), яйця (-4,1 % до травня), фрукти (-1,3 %), олію соняшникову (-0,8 %), макаронні вироби (-0,2 %), а також хліб і хлібопродукти (- 0,1 %).

"Збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (+1,4% проти червня), рибу та продукти з риби (+0,7 %). Також у червні зменшення змінилося зростанням цін на сири (+0,3 % проти -0,5 % до травня), масло (+0,3 % проти -0,1%), молоко (+0,2 % проти -0,5 %). Також відновилося зростання цін на цукор: +1,2 % проти нульового приросту у червні", - поінформував науковець.

Тобто липень виправдав очікування щодо зменшення споживчих цін під тиском надходження продуктів нового врожаю, в першу чергу овочів.

Також підтвердилися прогнози щодо можливого відновлення зростання споживчих цін у липні на перероблені продукти харчування та продукти тваринництва у зв’язку зі здорожчанням електроенергії та пального, що може зупинити тенденцію до падіння споживчих цін вже у серпні.

Нагадаємо, в Україні рекордно впали ціни на гречку – яка вартість крупи.

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