В Україні рекордно впали ціни на гречку: яка вартість крупи

Цього року гречка немає "надзвичайно привабливого економічного ефекту".

На ринку рекордно впали ціни на гречку, зокрема, у порівнянні з минулим роком вартість зменшилися на 53%. Зараз ціни повернулися на довоєнний рівень - 44,4 грн/кг.

Про це інформують в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Директор агропромислового департаменту Групи АГРОТРЕЙД Олександр Овсяник каже, що цього року гречка немає "надзвичайно привабливого економічного ефекту".

У Міністерстві аграрної політики зазначають, що загальні потреби в гречці на внутрішньому ринку оцінюються в 125-130 тис. т/рік.

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"Цього сезону з урахуванням перехідних залишків наш наявний ресурс становитиме 165 тис. т, чого наразі більш ніж достатньо як для забезпечення внутрішніх потреб, так і для формування експортного потенціалу на рівні щонайменше 20 тис. т", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що в Україні зберігається тенденція до зниження цін на огірки. Експерти такий обвал цін на огірок на початку червня називають традиційним з огляду на збільшення на ринку пропозиції цих овочів з літніх теплиць.

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