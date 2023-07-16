В Україні стрімко впали ціни на найпопулярніші ягоди: скільки коштують

Більшість фермерів уже відмовляються від збирання малини, оскільки закупівельні ціни на неї вже впали до 35 грн.

В Україні подешевшали лохина на малина. Ягоди впали у ціні на 27% через стрімке зростання пропозиції на закупівельну активність переробних підприємств.

Про це йдеться у матеріалі "АПК-Інформ: овочі та фрукти" .

Зазначається, що лише на лохину упродовж минулого тижня ціна знизилися більш, ніж на 40%, а пропозиція продукції на ринку продовжувала зростати.

"Більшість фермерів уже відмовляються від збирання малини, оскільки закупівельні ціни на неї вже впали до 35 грн/кг. Наприклад, у популярному супермаркеті "Сільпо" зараз на малину знижка, її продають по 10,43 грн за 100 р. Надалі прогнозується ще більше зниження цін на тлі збільшення асортименту ягід на ринку", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що у нинішньому сезоні на врожай фруктів та ціни вплинули наслідки підриву Каховської ГЕС, а також погані погодні умови. Зокрема, через заморозки постраждав врожай абрикосів.

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