Сезон фруктів в Україні: що буде з врожаєм

Сезон фруктів розпочався не без складнощів.

У нинішньому сезоні на врожай фруктів та ціни вплинули наслідки підриву Каховської ГЕС, а також погані погодні умови. Зокрема, через заморозки постраждав врожай абрикосів.

Про це повідомила керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, пише agronews.ua.

"Плодові дерева, які рано зацвітають, такі як абрикос, звісно, постраждали. Була велика кількість заморозків. Грибкові хвороби атакують саме цей вид плодових", - каже Адаменко.

За її словами, із зернятковими деревами ситуація краща. Йдеться про яблуні, груші. Втім, наголошує Адаменко, їхня обробка від захворювань досить дорого коштує.

"Що стосується зерняткових, то тут ситуація краща. Обробка садів отрутохімікатами від шкідників і грибкових захворювань досить дорога. Наскільки вона буде здійснена, ми не знаємо. Тому перспективи є, але все залежатиме від багатьох факторів", - додала експертка.

Наразі мінімальна ціна на абрикос зупинилася на рівні 55 грн за кілограм, а середня ціна досягає 60 грн. Максимальна вартість фрукту - 80 грн.

Нагадаємо, економіст Олег Пендзин повідомив, що українців очікує стрімкий спад цін на овочі та фрукти. Зокрема, знизиться вартість всього борщового набору.

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