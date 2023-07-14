Експерт розповів, якими будуть ціни на бензин в Україні

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що ціни на бензин досягнуть 50-55 гривень за літр, а дизпалива - 45-50 гривень за літр.

Про те, що буде з вартістю палива в Україні, експерт повідомив в ефірі телемарафону.

"Очікуємо, коли нові податки вже повністю інтегруються в ціну, а це буде, коли нові липневі обсяги замістять собою запаси з червня та травня, що дизпальне буде в діапазоні 45-50 грн за літр, бензин 50-55 грн за літр", - розповів Сергій Куюн.

Експерт наголосив, що торік ціни були ще вищими. Втім, навіть за таких високих цін, що були протягом останнього року, "особливо попит не знизився", наголосив Куюн.

Нагадаємо, в Україні від 1 липня повернули акциз на пальне і розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7%, а став 20%). Фахівці прогнозували, що внаслідок цього бензин може здорожчати на 12 грн/л, дизпаливо - на 8 грн/л, автогаз - на 3 грн/л.

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