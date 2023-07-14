Жінка 23 роки збирала своє волосся зі зливу у ванній: вона показала гігантську грудку (фото)

Жінка 23 роки збирає своє волосся зі зливу у ванній.

Про це пише nypost.com.

43-річна Дівіна Бернелл залюбки хизується величезною грудкою, про що розповіла її дочка Моніка Падді.

23-річна дівчина поділилася кадрами, на яких її мама демонструє "свою гордість". Клубок легко можна сплутати з якоюсь домашньою твариною.

Дівіна Бернелл / Фото: Caters

Дівіна жартує, що їй буде складно обирати між її грудкою волосся та чоловіком.

Волосся жінки / Фото: Caters

"Вона вже багато років показує людям цю грудку волосся", — сказала Падді, яка, як і її мати, родом із Філіппін. "Коли я була маленькою і у мене ночували друзі, то вона завжди виносила це".

Падді пояснила, що її мати "любить шокувати людей і вважає це кумедним".

А почалося все з того, що 23 роки тому Бернелл почала витягувати своє волосся після душу, щоб вони не засмічували злив.

"Якось вона вирішила покласти його до сумки і зібрати", - сказала Падді.

Дівіна Бернелл / Фото: Caters

Кадри викликали у глядачів як огиду, так і замилування.

"Існував широкий спектр думок – деякі люди були в жаху, а інші були приголомшені та прагнули створити свої власні грудки вовни, що я вважаю кумедним. Я обожнюю її і те, що вона пишається своєю колекцією", - додала вона.

Нагадаємо, тим часом британці довелося поголити голову через невдале нарощування волосся. Вона облисіла через 4 тижні після кровотечі та пухирів.

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