Женщина 23 года собирала свои волосы со слива в ванной: она показала гигантский ком (фото)

Женщина 23 года собирает свои волосы со слива в ванной.

Об этом пишет nypost.com.

43-летняя Дивина Бернелл охотно хвастается огромным комом, о чем рассказала ее дочь Моника Падди.

23-летняя девушка поделилась кадрами, на которых ее мама демонстрирует "свою гордость". Клубок легко можно спутать с каким-нибудь домашним животным.

Дивина Бернелл / Фото: Caters

Дивина шутит, что ей будет сложно выбирать между ее комом волос и мужчиной.

Волосы женщины / Фото: Caters

"Она уже много лет показывает людям этот ком волос", — сказала Падди, которая, как и ее мать, родом из Филиппин. "Когда я была маленькой и у меня ночевали друзья, она всегда выносила это".

Падди объяснила, что ее мать "любит шокировать людей и считает это забавным".

А началось все с того, что 23 года назад Бернелл принялась вытягивать свои волосы после душа, чтобы они не засоряли слив.

"Однажды она решила положить его в сумку и собрать", — сказала Падди.

Дивина Бернелл / Фото: Caters

Кадры вызвали у зрителей как отвращение, так и восхищение.

"Существовал широкий спектр мнений – некоторые люди были в ужасе, а другие были ошеломлены и стремились создать свой собственный ком шерсти, что я считаю забавным. Я обожаю ее и то, что она гордится своей коллекцией", — добавила она.

Напомним, тем временем британке пришлось побрить голову из-за неудачного наращивания волос. Она облысела через 4 недели после кровотечения и волдырей.

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