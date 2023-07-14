Разведка Британии объяснила, почему РФ впервые не выведет ядерные субмарины на парад ВМФ

Это впервые с 2017 года, когда ядерные субмарины не будут привлечены к главному обзору флота.

В России во время парада ВМФ, который состоится 30 июля в Санкт-Петербурге, не будут участвовать ядерные подлодки. Это свидетельствует об опасениях россиян на фоне недавнего мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Кроме того, такое решение вызвано необходимостью технического обслуживания.

Об этом говорится в новом обзоре Великобритании.

Это впервые с 2017 года, когда ядерные субмарины не привлекут к главному обзору флота.

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"Изменение, вероятно, связано с необходимостью технического обслуживания и сохранения доступности для привлечения к операциям и обучению. Также есть реалистичная вероятность, что на решение повлияли внутрибезопасные рассуждения, в контексте попытки мятежа ЧВК "Вагнер", — говорят в разведке."

Напомним, что накануне Россия построила новый ракетный корабль "Циклон", чтобы с него атаковать Украину.

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