Самый богатый нищий в мире стал миллионером: чем он теперь занимается

Несмотря на свое чрезвычайное для Индии состояние, нищий-миллионер продолжает просить милостыню на улицах.

Индийский нищий Бхарат Джайн владеет состоянием, которое эквивалентно 1 миллиону долларов, но продолжает просить милостыню на улицах города Мумбаи.

Об этом сообщает India Times.

В издании рассказали историю самого богатого в мире нищего, который родился в небогатой семье, не мог получить формальное образование и найти стабильную работу.

Несмотря на эти препятствия, Бхарат Джайн благодаря своей нетрадиционной профессии сумел создать комфортную жизнь для себя и своей семьи – жены, двоих детей, брата и отца. В отличие от нищего-миллионера его дети посещали школу и получили образование.

Большинство индийцев пытаются выжить на несколько сотен рупий в день, но Бхарат зарабатывает около 2500 рупий, попрошайничая по 10-12 часов в день.

Доходы Бхарата Джайна от попрошайничества далеко не скудны. Его месячный доход колеблется от 60 000 до 75 000 рупий, что является значительной суммой для Индии.

Его отличает не только способность накапливать богатство, но и разумные инвестиции в недвижимость. Он владеет дорогой квартирой с двумя спальнями в Мумбаи и двумя магазинами в Тхане, приносящими ежемесячный доход от аренды в 30 000 рупий.

Несмотря на то, что он сейчас очень богатый человек, Бхарат все еще попрошайничает в туристических районах города.

Его выбор продолжать эту работу, несмотря на мольбы членов его семьи, вызывает удивление. Многие утверждают, что его преданность попрошайничеству обусловлена сочетанием привычки, чувства общности, которое он развил с другими нищими, и эмоционального удовольствия, которое он получает от общения с людьми, предлагающими ему милостыню.

Напомним, в Индии мужчина прожил почти два года в пятизвездочном отеле, ни разу не заплатив.

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